В Краснодаре снесли 650 незаконных объектов с марта

Мэр города Евгений Наумов поручил демонтировать незаконные постройки максимально оперативно

В Краснодаре с 23 марта снесли около 650 самостроев. Мэр города Евгений Наумов поручил демонтировать незаконные постройки максимально оперативно. Кроме этого, в правоохранительные органы начнут сообщать о тех, кто без соответствующего разрешения размещает рекламу.

- Сносить самострои надо оперативно, чтобы нерадивые бизнесмены не успевали заработать на объекте, который самовольно поставили, - заявил Евгений Наумов.

Завершается снос нескольких объектов на улицах Садовой, 2/1, и Садовой, 2, а также на улице Монтажников, 1. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в ближайшее время начнут демонтировать девять самостроев на улице Евдокии Бершанской, 349/3.