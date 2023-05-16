На Кубани 16 мая воздух прогреется до 26 градусов тепла

Погода в Краснодарском крае на 16 мая

16 мая основную роль в формировании условий погоды на Кубани будет играть периферия антициклона, приближающегося с севера. Он поспособствует уменьшению количества облаков и прекратит дожди, при этом температура воздуха ожидается близкой к своей климатической норме. Об этом сообщили синоптики.

- Воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог добавил, что в среду также осадков не ожидается, но прогрев приостановится.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае 16 мая столбики на термометрах поднимутся до 26 градусов. 17 и 18 мая отметки будут держаться практически на одном уровне.