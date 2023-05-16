Под Анапой отключат свет 16 мая

Под Анапой не будет света 16 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 16 мая. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 14:00 до 18:00 в селе Супсех, с 13:00 до 15:00 в станице Анапская. Также с 08:00 до 18:00 в станице Анапская на улицах Ереванская, Чехова 2-я, Приобская, Анапская, Николаевская, Раевская, Вишневая, - сообщили «Россети Кубань».

Отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в станице Гостагаевская на улицах Анапская, Казачий, Комсомольская, Южная, Советская, Октябрьская, Степная, Первомайская, Мира, Анапское ш., Трудящихся, Первомайская, 9 Января, Анапская, Мира, Речная, Украинская и в переулках Советский, Просторный, Глухой.

Кроме того, электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00 в селе Джигинка на улицах Азовская, Асфальтная, в переулке Железнодорожный и в поселке Уташ в переулке Железнодорожный.