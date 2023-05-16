Приставы Кубани принудительно доставили в суды более двух тысяч граждан

Работа в данном направлении продолжается

Судебные приставы Кубани с начала 2023 года принудительно привели в суды 2319 граждан. Эта цифра превышает аналогичный показатель прошлого года почти на треть. В первом квартале 2022 года принудительно были доставлены 1753 человека.

- Во всех случаях людей принудительно приводили в суду в соответствии с вынесенными постановлениями. При этом лишь 60 постановлений вынесено в рамках гражданских дел, а 2259 граждан приводили в рамках уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Следует отметить, что не все граждане, принудительному доставленные в суд, являются фигурантами уголовных дел. Немалое количество из них составляют свидетели, которые по тем или иным причинам отказались добровольно явиться в судебное заседание.