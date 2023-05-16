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НовостиОбщество16 мая 2023 6:47

Вещи загорелись в квартире многоэтажного дома Центрального района Сочи

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Эвакуация не проводилась.

Эвакуация не проводилась.

В Центральном районе Сочи загоралась квартира в многоэтажном доме на улице Труда. Пожар вспыхнул около 7:20 часов. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

- По прибытию первого подразделения МЧС России установлено, что горят вещи в квартире на площади 30 квадратных метров. В 07:42 часов локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", пожар удалось полностью ликвидировать в 07:50 часов. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.