Вещи загорелись в квартире многоэтажного дома Центрального района Сочи

Эвакуация не проводилась.

В Центральном районе Сочи загоралась квартира в многоэтажном доме на улице Труда. Пожар вспыхнул около 7:20 часов. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

- По прибытию первого подразделения МЧС России установлено, что горят вещи в квартире на площади 30 квадратных метров. В 07:42 часов локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", пожар удалось полностью ликвидировать в 07:50 часов. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.