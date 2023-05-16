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НовостиОбщество16 мая 2023 6:57

В Сочи привили 6500 бездомных животных

В лесах уже размещено свыше 16 000 вакцин
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты контролируют численность бездомных животных.

Специалисты контролируют численность бездомных животных.

В Сочи обсудили эффективность мер профилактики заболеваний у животных. В лесах курорта специалисты разместили уже более 16 тысяч вакцин. А в самом городе врачи привили 6500 бездомных животных.

- Результат – отсутствие случаев бешенства за последние три года. В селах проводится разъяснительная работа о необходимости вакцинации и чипирования животных, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты контролируют численность бездомных животных.