В Сочи привили 6500 бездомных животных

Специалисты контролируют численность бездомных животных.

В Сочи обсудили эффективность мер профилактики заболеваний у животных. В лесах курорта специалисты разместили уже более 16 тысяч вакцин. А в самом городе врачи привили 6500 бездомных животных.

- Результат – отсутствие случаев бешенства за последние три года. В селах проводится разъяснительная работа о необходимости вакцинации и чипирования животных, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты контролируют численность бездомных животных.