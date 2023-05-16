Фестиваль спорта и отдыха пройдет в Ейском районе с 19 по 21 мая

Впервые в программу соревнований включили гонки на сапсерфингах

В Ейском районе будет проходить Фестиваль спорта и отдыха «Азов спорт Фест». Мероприятие состоится на косе Долгой с 19 по 21 мая. В фестивале примут участие любители плавания, спорта и активного отдыха.

- Активный отдых в Краснодарском крае очень востребован туристами и активно развивается. Он полезен в любом возрасте и в любое время года, – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, спортсмены приедут на фестиваль с разных городов России, а также из Республики Беларусь. Впервые в программу соревнований включили гонки на сапсерфингах. К слову, в фестивале могут участвовать как любители, так и профессионалы.