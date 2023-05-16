Когда прогреется Черное море: синоптики назвали дату начала купального сезона в Сочи

Загорать уже можно, а вот купаться пока рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юге России установилась теплая погода, воздух прогревается до +25 градусов. Тех, кто уже отправился в отпуск на побережье Черного моря, ждет палящее солнце. Май оказался холодным, но купальный сезон, по прогнозам, начнется в первые дни июня.

- Зона повышенного давления разогнала облачные поля и позволила солнечным лучам наконец беспрепятственно прогревать подстилающую поверхность и моря, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

По данным метеорологов, сейчас температура воды в Азовском море достигла +16 градусов, а вот Черное море прогрелось до 14 градусов.

- Вода для купания еще очень бодрящая – у берегов всего +14…+16°. И это, кстати, тоже оказывает влияние на температуру воздуха в прибрежных районах, ведь водоем охлаждает атмосферу - сообщает центр погоды «Фобос». - По нашим прогнозам, настоящий купальный сезон откроется в Сочи только в июне.

Планируется, что летний отдых на Черном море пройдет без сложностей, даже если начало купального сезона немного сдвинется от привычных дат. Как, например, это было в 2016-м. Тогда практически весь июнь температура не повышалась +15–17 градусов и купаться отпускники смогли только с середины июля.

Напомним, что в 2022 году температура воды стала комфортной 5 июня. И уже к середине месяца отметки поднялись до августовских показателей.