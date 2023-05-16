Спасатели эвакуировали 26-летнего москвича со скалы в Сочи

К счастью, никаких травм и повреждений он не получил. Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели эвакуировали туриста со склона горы Ачишхо.

Вечером 16 мая за помощью к спасателям МЧС обратился молодой человек – он сообщил, что не может самостоятельно спуститься с крутого склона горы Ачишхо. К счастью, мобильный сигнал был устойчив, и парень прислал дежурному свои координаты – находился он на скальном участке южного склона горы почти под метеостанцией. К нему на помощь выехали спасатели МЧС И Кубань-СПАС.

Как оказалось, молодой человек добрался до урочища Круглая Поляна, но дальше тропу покрывал снег, и он не смог сориентироваться, в каком направлении двигаться. Несмотря на очевидность ситуации, парень все-таки решил искать дальнейший путь. Вскоре туристу пришлось остановиться, так как двигаться вверх он не мог, а вниз было очень опасно.

- Спасатели эвакуировали молодого человека со скального участка с помощью альпинистского снаряжения и затем сопроводили его до поселка Красная Поляна. Спасенный оказался 26-летним жителем Москвы. К счастью, никаких травм и повреждений он не получил, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.