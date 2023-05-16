Зал единоборств в Кудепсте откроют в августе

Сейчас там идет подготовка к устройству систем вентиляции и электрики.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел стройчас по строящимся и проектируемым социально значимым объектам. Контроль за этапами реализации необходим, чтобы важные для жителей учреждения сдавались в срок.

Сейчас на курорте возводят восемь социально значимых объектов. Высокая степень выполнения строительно-монтажных работ у Зала единоборств в Кудепсте. Сейчас там идет подготовка к устройству систем вентиляции и электрики. Объект для будущих чемпионов будет готов к августу, ко Дню физкультурника.

- На контроле также все объекты, только готовящиеся к строительству. Сейчас ведем проектно-изыскательские работы по 20 новым для образования, спорта, культуры и медицины, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В планах Года архитектуры проектные изыскания еще по порядка 20 земельным участкам — учреждения образования, спорта, культуры и здравоохранения — будут строить во всех районах города: это одна из ключевых задач проекта нового Генплана Сочи до 2044 года.