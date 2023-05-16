Соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 140 семей Кубани

В начале года семьям-участникам было выдано 251 свидетельство, из них 138 уже оплачены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 140 молодых семей с начала 2023 года. Всего планируется оказать поддержку 298 семьям на приобретение или строительство дома.

- В начале года семьям-участникам было выдано 251 свидетельство, из них 138 уже оплачены. После получения документа у жителей есть семь месяцев, чтобы выбрать недвижимость и воспользоваться субсидией, - отметил замгубернатора Краснодарского края Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, чаще всего соцвыплатами пользуются молодые семьи из Краснодара, Новороссийска и Крымска. Для оказания поддержки из бюджета было выделено 657 миллиона рублей.