В Армавире 20-летний парень влетел на электросамокате в иномарку

Фото: gibdd123region

ДТП произошло в Армавире 15 мая около 22:00. На пересечении улиц Свердлова и Ленина 20-летний молодой человек на электросамокате не уступил дорогу «Хендай Солярис», под управлением 32-летнего мужчины. В результате аварии пострадали два человека.

- В результате происшествия молодой человек с травмами был госпитализирован, а водителю иномарки назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция Кубани напомнила о необходимости ежедневных профилактических бесед с детьми о правилах безопасного использования транспорта.