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НовостиОбщество16 мая 2023 8:08

Реверс около поселка Дедеркой Туапсинского района снимут до конца мая

Об этом сообщили дорожники
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

Федеральные дорожники продолжают работы по устройству подпорных стен на двух соседних оползневых участках на 70-м км трассы А-147 Джубга – Сочи близ поселка Дедеркой Туапсинского района. Работы закончат до конца мая.

- При благоприятных погодных условиях закончить работы в границах дороги и снять реверсивную схему движения планируется до конца мая, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Ранее сообщалось, что заканчиваются также работы на 126 км трассы А-147, в районе поселка Зубова Щель. Там на днях приступят к укладке асфальта.