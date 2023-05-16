Реверс около поселка Дедеркой Туапсинского района снимут до конца мая

Фото: ФКУ «Черноморье»

Федеральные дорожники продолжают работы по устройству подпорных стен на двух соседних оползневых участках на 70-м км трассы А-147 Джубга – Сочи близ поселка Дедеркой Туапсинского района. Работы закончат до конца мая.

- При благоприятных погодных условиях закончить работы в границах дороги и снять реверсивную схему движения планируется до конца мая, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Ранее сообщалось, что заканчиваются также работы на 126 км трассы А-147, в районе поселка Зубова Щель. Там на днях приступят к укладке асфальта.