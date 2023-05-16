В Краснодаре 19 мая откроется выставка стрит-фотографий «Правда улиц»

Выставка откроется 19 мая Фото: kultura.krasnodar.ru

В Краснодаре откроется выставка стрит-фотографий «Правда улиц». Экспозиция начнет работу 19 мая в краснодарском выставочном зале изобразительных искусств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Всего на выставке представят более 60 работ 20 известных стрит-фотографов страны и ближнего зарубежья.

– Впервые в Краснодаре будут показаны самобытные этнические снимки Анзора Бухарского и Сотириса Лампру, загадочные «Сумерки» Александра Татаренко из Санкт-Петербурга, философские «Симуляторы» Андрея Абрамова из Москвы, «Осколки» Алексея Дубинина из Тулы, рассказали в пресс-службе краевого министерства культуры.

Отмечается, что большинство фотографов состоят в Союзе фотохудожников России. Кроме того, на выставке представят работы лауреаты общероссийского фотоконкурса «Блиц-стрит».

– «Стрит» считается одним из базовых и в то же время сложных жанров фотографии. Ведь события на улице могут развиваться непредсказуемо. Важно не только уметь построить композицию, но и предвидеть развитие ситуации, поймать яркий момент, – отметил куратор выставки Дмитрий Сеник.

Выставка стрит-фотографий «Правда улиц» продолжит работу до 28 мая. Открытие экспозиции состоится 19 мая в 16:00 по улице Рашпилевской, 32.