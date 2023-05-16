В Новороссийске осудили организаторов кредитно-потребительского кооператива за мошенничество

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Новороссийске озвучили приговор организаторам кредитно-потребительского кооператива. Им дали по 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, председатель правления и директор кредитно-потребительского кооператива «Народное достояние» начали работу в 2013 году. Они заключали соглашения с гражданами на вложение денег под предлогом получения процентов.

– Подсудимые обещали людям прибыль в размере от 13 % до 36 % годовых от суммы внесенных ими в кооператив денежных средств, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов. – Участников кооператива убеждали, что все вклады застрахованы и обеспечены залогом недвижимого имущества.

Но частичные проценты тем, кто вкладывал деньги, выплачивались за счет средств, поступавших от новых участников. Офисы кредитно-потребительского кооператива находились в Новороссийске и Анапе. А работа организации активно рекламировалась.

За время работы мошенникам удалось привлечь более 360 человек. Они внесли свыше 226 млн рублей. Но в 2018 году офисы закрылись, а гражданам, вложившим крупные суммы, деньги так и не вернули.

В суде организаторы кооператива вину не признали. Однако суд счел ее доказанной.

– Они признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев каждой с отбыванием наказания в колонии общего режима, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденных организаторов взяли под стражу в зале суда. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.