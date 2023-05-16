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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:55

Два подростка угнали машину в Майкопе

За преступление им придется ответить в суде
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Материалы дела направлены в суд

Материалы дела направлены в суд

В Майкопе двое несовершеннолетних предстанут перед судом за угон автомобиля. По версии следствия, подростки ночью залезли в чужую машину на парковке возле многоквартирного жилого дома в одном из микрорайонов города. Один из мальчишек перерезал электропровода зажигания и, соединив их, завел двигатель.

- Подростки ездили на угнанной машине по территории республики и Краснодарского края, после чего оставили авто возле одного из домовладений в Белореченске, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Адыгее.

Малолетних угонщиков задержали. Дело направлено в суд.