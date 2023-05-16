Обработку от клещей и комаров в краевом центре проведут несколько раз Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре около 400 га обработают от клещей и комаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время специалисты провели дезинсекцию боле чем на 24 га. Кроме того, с компаниями, ТСЖ и ЖСК проводят разъяснительную работу, так как они отвечают и за содержание жилого фонда и за санобработку прилегающих территории, подвалов, крыш и чердаков.

Работы по дезинсекции традиционно начинают с потеплением и завершают с похолоданием. Обработку проводят после взятия проб энтомологами. Отмечается, что специалисты используют средства, которые безопасны для человека.

В Краснодаре общественные территории в сезон активности клещей и комаров обработают несколько раз.

— Это серьезный вопрос, касающийся, прежде всего, здоровья горожан. И комфорта в том числе, — отметил глава города Евгений Наумов. — Необходимо усилить работу по обработке зеленых территорий, водоемов и других мест от насекомых, которые являются переносчиками разных заболеваний.