Трем кубанским предприятиям одобрили льготные займы почти на 60 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трем кубанским предприятиям одобрили льготные займы почти на 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, мясоконсервный комбинат в Армавире получит 32 млн рублей по программе «Пищевик». Предприятие закупит отечественное оборудование, нарастит мощности производства и создаст новые рабочие места. Отмечается, что комбинату как участнику нацпроекта «Производительность труда» одобрили заем под 1% годовых в первые два года и 2% годовых в оставшиеся три года

Кущевский бетонный завод получит 9,3 млн рублей по программе «Проекты развития (краевое финансирование)». На предприятии начнут выпускать стеновые блоки, бордюры и тротуарную плитку. При поручительстве краевого Фонда развития бизнеса заем предоставят под 1% годовых в первые два года и 3% годовых в оставшийся срок.

Производителю обуви из Краснодара одобрили 17,5 млн рублей под 1% годовых по программе «Приоритет». Предприятие закупит новое промышленное оборудование и сырье.

– За последние пять лет Фонд предоставил 240 льготных займов более чем на 5,6 млрд рублей. Такое финансирование остается одной из эффективных форм развития отраслей промышленности и востребованной мерой поддержки бизнеса, – отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.