Заявки принимают до 19 мая Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские школьники и студенты участвуют в чемпионате по спортивному программированию. Четвертый открытый краевой чемпионат «KubSTU Open 2023» пройдет в регионе до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как отмечают организаторы, чемпионат нацелен на то, чтобы привлечь молодежь к исследованиям в разработке программного обеспечения, организовать стартовую площадку для карьеры и доступа к сообществу лучших разработчиков края. При проведении в том числе состоится студенческий ИТ-форум «Новые вызовы профессионального развития в сфере информационных технологий».

Отмечается, что к чемпионату каждый год присоединяются более 300 студентов вузов Краснодарского края. В этом году заявки от учащихся принимают до 19 мая. Зарегистрироваться можно на официальном сайте «KubSTU Open 2023».