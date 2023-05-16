В Сочи продолжают вакцинацию против кори перед летом

Прививку необходимо сделать гражданам всех возрастов, которые не были привиты ранее.

В Сочи продолжают проводить вакцинацию против кори перед летним сезоном. В настоящее время против данного заболевания нет лекарств. Корь можно предотвратить только благодаря вакцине.

- Прививку необходимо сделать гражданам всех возрастов, которые не были привиты ранее. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, кроме плановой вакцинации есть и экстренная. Ее ставят тем пациентам, которые контактировал с заболевшим. В данном случае вакцину необходимо сделать в течение 72 часов.