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НовостиОбщество16 мая 2023 12:10

В Сочи продолжают вакцинацию против кори перед летом

Болезнь можно предотвратить только с помощью вакцины
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Прививку необходимо сделать гражданам всех возрастов, которые не были привиты ранее.

Прививку необходимо сделать гражданам всех возрастов, которые не были привиты ранее.

В Сочи продолжают проводить вакцинацию против кори перед летним сезоном. В настоящее время против данного заболевания нет лекарств. Корь можно предотвратить только благодаря вакцине.

- Прививку необходимо сделать гражданам всех возрастов, которые не были привиты ранее. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, кроме плановой вакцинации есть и экстренная. Ее ставят тем пациентам, которые контактировал с заболевшим. В данном случае вакцину необходимо сделать в течение 72 часов.