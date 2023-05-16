На Кубани 11 казачьих проектов победили в первом конкурсе грантов губернатора Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 11 казачьих проектов победили в первом конкурсе грантов губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в Тбилисском районе по проекту «Кузница героев» в хуторе Марьинском создадут тренажерный зал для подготовки к службе в армии и реабилитации участников СВО. В Лабинском районе разработали проект «История Кубани: Александр II», который нацелен на воспитание гражданственности, патриотизма и интереса к изучению истории страны.

В рамках проекта «Письма с фронта» в станице Вознесенской организуют тематические беседы, фотовыставку и театрализованную постановку. В Отрадненском районе в целью сохранения исторической памяти, популяризации «Юнармии» проведут духовно-нравственные, историко-краеведческие мероприятия и спортивные соревнования. В Белореченском районе участники пройдут военно-спортивную полосу препятствий «Марш бросок» для начальной военной подготовки. Кроме того, в муниципалитете состоятся занятия среди школьных сборных и юнармейцев.

В Курганинском районе в рамках проекта «Родниковские пластуны» проведут занятия по военно-прикладным видам спорта, армейскому рукопашному бою и направлению туризма. А по проекту «В одном строю с Героями» для казачьего взвода почетного караула организуют военно-патриотические мероприятия.

Жителей Армавира по проекту «Линия спасения» подготовят к поисково-спасательным мероприятиям и помощи в экстремальных ситуациях. Участников научаться использовать спецоборудование и походное снаряжение. В Каневском районе разработали проект «Песенные традиции – прошлое, настоящее и будущее казачества», а в Тихорецком районе – «Сети для Победы», в рамках которого сформируют волонтерский актив для поддержки участников СВО.

В Тимашевском районе создадут клуб военно-тактических игр «Стягъ». В нем школьники и студенты будут проходить допризывную подготовку и приобщаться к здоровому образу жизни.

Всего на финансирование грантов выделили 8,67 млн рублей. Софинансирование составит два млн рублей.