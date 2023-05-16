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НовостиОбщество16 мая 2023 12:30

Из Греции экстрадировали осужденного за убийство в Сочи

Обвиняемого передали правоохранителям в Москву
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Кроме этого, на территории России он незаконно хранил и использовал оружие.

Кроме этого, на территории России он незаконно хранил и использовал оружие.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Греции экстрадировали осужденного мужчину за убийство в Сочи. Кроме этого, на территории России он незаконно хранил и использовал оружие.

- В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Греческой Республики экстрадирован Нодари Малашхия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, убийство произошло в августе 2017 года. Молодые люди поссорились во время беседы. Тогда обвиняемый достал пистолет и два раза выстрелил. Пострадавший скончался на месте.

- После этого Малашхия скрылся за границей. Приговором Центрального районного суда города Сочи Краснодарского края ему заочно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, - добавила Ирина Волк.

Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители Греции задержали обвиняемого в ноябре 2020 года.

В аэропорту Афин Нодари Малашхия передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.