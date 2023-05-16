Вечером 18 мая участки улиц Пушкина и Суворова освободят от припаркованного транспорта Фото: krd.ru

В Краснодаре 19 мая ограничат движение на участке улицы Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот день в краевом центре пройдет мероприятие в честь 20-летия краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и 15-летия государственной противопожарной службы региона. С 6:00 до его окончания водители не смогут проехать на участке от Рашпилевской до Красной.

Кроме того, для участников мероприятия организуют стоянку автомобилей. Для этого 18 мая с 22:00 участок улицы Пушкина и часть улицы Суворова от Постовой до Станкостроительной освободят от припаркованного транспорта.

Водителей просят быть внимательными и заранее скорректировать маршрут.