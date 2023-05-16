Две собаки начали лаять на школьницу, одна из них укусила ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 10-летнюю школьницу укусила бездомная собака. Пес напал на ребенка около школы №89 в Юбилейном микрорайоне.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, девочка переходила дорогу по улице 70-летия Октября. В этот момент к ней подбежали две собаки и начали лаять. После один из псов укусил ребенка за бедро. Вторая собака продолжила лаять.

Известно, что родители пострадавшей девочки отвезли дочь в больницу. Врачи назначили ребенку вакцинацию.

После происшествия полиция организовала проверку.

– В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в Юбилейном микрорайоне около школы №89 10-летнюю девочку укусила бездомная собака. По данному факту проводится проверка, – сообщила «КП» - Кубань» врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк.