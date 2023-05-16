В Сочи состоялся финал III Международной выставки произведений глухих и слепоглухих художников. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи наградили глухих и слепоглухих художников. Они участвовали в III Международной выставке. На мероприятии было представлено 79 произведений 37 авторов из шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Также 22 региональных отделений Всероссийского общества глухих.

- Финал XXII Международного пленэра «R + Я» также состоялся в рамках мероприятия. Во время конкурса художники рисовали виды санатория «Маяк». Его итоги подвели на праздничном концерте, который прошел в Центре национальных культур в Лазаревском, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что всем участникам выставки вручили дипломы и памятные сувениры.

Мероприятие проводит Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» при содействии Минкульта РФ и общественных организаций.