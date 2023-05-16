В Отрадненском районе Кубани по нацпроекту обновляют центральный парк

Работы завершили на 50% Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Отрадненском районе Кубани обновляют центральный парк. Территорию в станице Спокойной благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты демонтировали старые детскую и спортивную площадку, лавочки, освещение. Сейчас в парке площадью более 14 кв. метров укладывают тротуарную плитку. Кроме того, здесь подготавливают участок для новой детской площадки. В рамках работ парк «Центральный» озеленят.

– Общий процент выполнения работ составляет 50%, – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Напомним, в регионе по нацпроекту обновляют 142 общественные территории. Это парки, скверы, набережные во всех муниципалитетах. Кроме того, продолжается онлайн-голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2024 году. Выбрать территории можно до 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru.