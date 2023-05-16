На Кубани дети с инвалидностью после 9-го классов могут продолжить обучение в 20 колледжах и техникумах

Выпускники 9 классов с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть профессиями в кубанских училищах.

Анна Минькова рассказала, куда могут поступить кубанские выпускники девятых классов с ограниченными возможностями здоровья. Группы для студентов с интеллектуальными нарушениями открыты в 20 краевых техникумах и колледжах, сообщила вице-губернатор.

- Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность получить квалификацию по девяти профессиям: штукатур, облицовщик-плиточник, маляр, каменщик, садовник, повар, швея, мастер по ремонту обуви и рабочий зеленого хозяйства, - уточнила Анна Минькова.

Дети-инвалиды могут сдавать общеобразовательные вступительные экзамены, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам. У них есть право на прием на обучение в пределах особой квоты, которая в каждом вузе составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест.