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НовостиОбщество16 мая 2023 15:51

На Кубани дети с инвалидностью после 9-го классов могут продолжить обучение в 20 колледжах и техникумах

Вице-губернатор региона Анна Минькова рассказал куда могут поступить выпускники с ограниченными возможностями здоровья
Евгения ХАЛИКОВА
Выпускники 9 классов с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть профессиями в кубанских училищах.

Выпускники 9 классов с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть профессиями в кубанских училищах.

Анна Минькова рассказала, куда могут поступить кубанские выпускники девятых классов с ограниченными возможностями здоровья. Группы для студентов с интеллектуальными нарушениями открыты в 20 краевых техникумах и колледжах, сообщила вице-губернатор.

- Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность получить квалификацию по девяти профессиям: штукатур, облицовщик-плиточник, маляр, каменщик, садовник, повар, швея, мастер по ремонту обуви и рабочий зеленого хозяйства, - уточнила Анна Минькова.

Дети-инвалиды могут сдавать общеобразовательные вступительные экзамены, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам. У них есть право на прием на обучение в пределах особой квоты, которая в каждом вузе составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест.