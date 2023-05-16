В Краснодарском крае за 2022 год из незаконного оборота изъяли 280 кг запрещенных веществ

Взаимодействие казаков и сотрудников полиции в сфере антинаркотической работы обсудили на краевом семинаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году из незаконного оборота изъяли более 280 кг наркотических и психотропных веществ. Взаимодействие казаков и сотрудников полиции в сфере антинаркотической работы обсудили на краевом семинаре.

– Сотрудники полиции совместно с казаками в 2022 году задержали 613 человек за перевозку, хранение и распространение запрещенных веществ. В рамках операции «Мак-2022» в регионе выявили и уничтожили более 286 тысяч кустов конопли. Также казаки приняли участие в ликвидации двух наркопритонов, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В числе лучших борцов с наркотрафиком – казаки мобильных групп Ейского, Кавказского, Таманского и Лабинского казачьих отделов. На сегодняшний день численность мобильных групп в составе 35 районных казачьих обществ составляет 240 человек.