В Майкопе будут судить бывшего директора МУП за хищение 74 тысяч рублей

В Майкопе будут судить руководителя МУП за хищения и мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Майкопского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МУП МО «Кировское сельское поселение» «Благоустройство». Мужчина подозревается в мошенничестве и присвоение имущества предприятия.

- В ноябре 2021 года директор муниципального предприятия за счет казенных денежных средств приобрел кассовый аппарат за 20 тысяч рублей. Позднее он обратился в магазин за документами, подтверждающими приобретение указанного кассового аппарата взамен якобы утраченных товарных чеков, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

Полученные документы подозреваемый предъявил в бухгалтерию и заявил, что приобрел технику за собственный счет. Введенные в заблуждение подчиненные компенсировали директору расходы.

Затем в декабре 2021 года руководитель потратил 54 тысячи рублей из бюджета предприятия на ноутбук и принтер. Однако, оргтехнику на баланс учреждения не поставил, а использовал для своих личных нужд. Уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.