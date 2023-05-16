Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 17:32

Из Сочи в зону спецоперации передали автомобильную технику и гуманитарную помощь

Гуманитарный груз будет передан военнослужащим и жителям новых регионов России
Евгения ХАЛИКОВА
Из Сочи в новые регионы России отправилась очередная партия гумпомощи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в новые регионы России отправилась очередная партия гумпомощи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в зону проведения СВО направлена автомобильная техника и очередная партия гуманитарного груза. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помощь будет передана военнослужащим и мирному населению.

- Через Координационный совет мы на связи со всеми семьями, проживающими в новых регионах России. Знаем потребности и ситуацию. каждой. И вопросы решаем оперативно в индивидуальном порядке, - рассказали в мэрии Сочи.

Всего за эти месяцы общественные объединения и организации, ТОСы, депутаты и все неравнодушные жители отправили бойцам свыше 200 тонн гуманитарной помощи.