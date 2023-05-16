Из Сочи в зону спецоперации передали автомобильную технику и гуманитарную помощь

Из Сочи в новые регионы России отправилась очередная партия гумпомощи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в зону проведения СВО направлена автомобильная техника и очередная партия гуманитарного груза. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помощь будет передана военнослужащим и мирному населению.

- Через Координационный совет мы на связи со всеми семьями, проживающими в новых регионах России. Знаем потребности и ситуацию. каждой. И вопросы решаем оперативно в индивидуальном порядке, - рассказали в мэрии Сочи.

Всего за эти месяцы общественные объединения и организации, ТОСы, депутаты и все неравнодушные жители отправили бойцам свыше 200 тонн гуманитарной помощи.