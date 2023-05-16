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НовостиОбщество16 мая 2023 17:47

В Сочи водителя оштрафовали за попытку объехать пробку с помощью скорой помощи

Мужчина пристроился за неотложкой
Евгения ХАЛИКОВА
Хама-водителя установили быстро.

Хама-водителя установили быстро.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи водителю автомобиля Mercedes стало скучно стоять в пробке, и он решил воспользоваться едущий в нужном ему направлении машиной скорой помощи. Мужчина пристроился в хвост неотложки.

- Видео, на котором водитель транспортного средства, находясь в заторовой ситуации, следовал за автомобилем скорой медицинской помощи, подвергая риску других участников дорожного движения, стало поводом для полицейской проверки, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Личность 37-летнего автовладельца была установлена. Мужчину привлекли к административной ответственности.