В Сочи водителя оштрафовали за попытку объехать пробку с помощью скорой помощи

Хама-водителя установили быстро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи водителю автомобиля Mercedes стало скучно стоять в пробке, и он решил воспользоваться едущий в нужном ему направлении машиной скорой помощи. Мужчина пристроился в хвост неотложки.

- Видео, на котором водитель транспортного средства, находясь в заторовой ситуации, следовал за автомобилем скорой медицинской помощи, подвергая риску других участников дорожного движения, стало поводом для полицейской проверки, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Личность 37-летнего автовладельца была установлена. Мужчину привлекли к административной ответственности.