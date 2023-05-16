В Краснодаре студенты сдавали нормы ГТО

В Краснодаре прошел фестиваль ГТО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодаре 50 спортсменов из пяти сборных команд вузов боролись за награды ГТО. Чтобы получить заветный значок, студентам пришлось преодолеть пять испытаний. Девушки выполняли отжимания и бег на два км. Юношам нужно было подтянуться максимальное количество раз и пробежать дистанцию в три км. Общими для всех были упражнения на гимнастической скамье, прыжки в длину с места и бег на 60 метров.

— Ребята продемонстрировали отличные результаты и прекрасную подготовку. Для нас это важно, ведь мы хотим привлечь к Всероссийскому движению ГТО самые разные категории населения. Спорт дарит не только хорошую физическую форму, но и поднимает настроение, — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

По итогам соревнований победила команда Кубанского государственного университета, серебро у студентов Кубанского государственного технологического университета, а на третьем месте расположились спортсмены из Кубанского государственный медицинский университета. Теперь победители и призеры представят свои вузы на краевом этапе фестиваля. Он пройдет 16 мая на стадионе Кубанского государственного университета.