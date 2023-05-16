На Кубани появился природный комплекс «Таманский»

На охраняемой территории гнездуются редкие птицы. Фото: t.me/mpr_kk

В Краснодарском крае создан новый природный комплекс «Таманский». Общая площадь особо охраняемой территории составила более 347 га. Соответствующее постановление подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Новая территория будет способствовать защите уникальных ландшафтов прибрежной зоны Азовского моря. Здесь локальные места обитания комплекса некогда распространенных степных видов растений. Также зарегистрировано около 18 охраняемых видов флоры, - рассказал заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Олег Соленов.

На территории прибрежного природного комплекса «Таманский» будут расселены редкие краснозобая казарка, морской голубок, авдотка, зуек, шилоклювка, ходулочник, черноголовый хохотун, чайка и чайконосая крачка.

На территории Кубани уже образовано 354 ООПТ регионального значения. Их общая площадь - более полумиллиона гектаров.