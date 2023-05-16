Мэрию Новороссийска покинул замглавы по вопросам ЖКХ Дмитрий Алферов

В мэрии Новороссийска кадровые перестановки. Пост замглавы города по вопросам ЖКХ покинул Дмитрий Алферов. О новом этапе в своей трудовой деятельности чиновник сообщил в соцсетях.

- Завершена моя работа в должности заместителя главы по вопросам жилищно–коммунального хозяйства. Могу сказать, что направление, которым я руководил, было непростым. Но я всегда прикладывал максимум усилий, чтобы сделать все, что возможно из лучшего- опубликовал обращение Алферов в Telegram.

Должность вице-мэра города-героя Дмитрий Алферов занимал с 2022 года. О причинах завершения работы в данном качестве не сообщается.