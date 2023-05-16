В горах Новороссийска 18 мая пройдут штабные учения по отработке лесных пожаров

В Новороссийске пройдут учения по тушению лесных пожаров. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

Власти Новороссийска сообщили о том, что 18 мая в горах Новороссийска пройдут штабные учения с использованием средств задымления. В тренировке примут участие управление по делам ГО и ЧС, органы управления, а также сотрудники Геленджикского звена РСЧС.

- Будут отработаны риски возникновения природной чрезвычайной ситуации, связанные с сильной жарой. Например, лесные пожары и другие природные пожары, - уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Учения пройдут в районе Сухумское шоссе, в лесном массив Мархотхского хребта, Восточном внутригородском районе, а также на участке 400 метров выше автодороги М-4 Дон 1533 км. Во время проведения тренировки будут применяться имитационные средства задымления.