В Кропоткине загорелась станция технического обслуживания автомобилей

В Кропоткине сгорели СТО и автомобили. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Кропоткине сгорел автосервис с двумя автомобилями. Как сообщили очевидцы, огонь вспыхнул на СТО по улице Двойная вечером 16 мая. На место сразу же были вызваны спасатели.

- Сообщение о возгорании на СТО поступило диспетчеру Кавказского пожарно-спасательного гарнизона в 18.11. В 18:12ч. на место были направлены подразделения МЧС России, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухэтажное здание площадью 30м2. Локализовать пожар удалось менее, чем за 10 минут. В 18:35ч. пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие семь человек личного состава и две единицы техники.