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НовостиОбщество16 мая 2023 19:53

Активисты добиваются отмены концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодаре

Общественникам не нравится позиция супругов к спецоперации
Евгения ХАЛИКОВА
Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Краснодаре требуют отменить концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум из-за их позиции по спецоперации. Позицию озвучил руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов, рассказывает «Ъ-Черноморье».

- У нас однозначная позиция. Выступающие против спецоперации люди не могут зарабатывать деньги на российских гражданах. Поэтому мы будем предпринимать меру, чтобы такие артисты не проводили свои концерты», — цитирует издание Никиту Изюмова.

Уточняется, что ближайшее выступление Леонида Агутина должно пройти в Сочи и в Красной Поляне в июле.