На Кубани на 86,6% выросло кредитование объектов малого и среднего предпринимательства

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2023 года на Кубани выдали кредитов на 767 миллиардов рублей. Это на 86,6% больше, чем за первые три месяца 2021 года, сообщил первый-вице губернатор края Игорь Галась.

– Объемы кредитования показывают положительную динамику несмотря на санкционные трудности, с которыми столкнулась экономика Кубани. С начала года было выдано 767,6 миллиардов рублей кредитами. Это на 86,6% больше, чем за первый квартал 2021 года, - уточнил Игорь Галась.

Из них субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано кредитов более чем на 155 миллиардов рублей. Это вдвое выше, чем за аналогичный период 2021 года. Большую роль на Кубани играют меры поддержки для бизнеса, принятые на федеральном уровне.