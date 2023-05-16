В Краснодаре устранены последствия аварии на подстанции «Южная»

Электроснабжения центра Краснодара после аварии восстановлено Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции «Южная». Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Как уточнили в администрации, специалисты «Россети Кубань» восстановили электроснабжение как жилых домов, так и объектов дорожной инфраструктуры и соцобъектов.

- Сейчас ремонтные работы продолжаются на последних трех трансформаторных подстанциях, от которых зависит энергоснабжение объектов в районе Привокзальной площади, - уточнили в мэрии Краснодара.

В устранении последствий аварии задействованы пять бригад энергетиков. Это 35 человек и шесть единиц спецтехники.