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НовостиПроисшествия16 мая 2023 20:24

В Краснодаре устранены последствия аварии на подстанции «Южная»

Электроснабжение социальных объектов, инфраструктуры и жилых домов восстановлено
Евгения ХАЛИКОВА
Электроснабжения центра Краснодара после аварии восстановлено Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Электроснабжения центра Краснодара после аварии восстановлено Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции «Южная». Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Как уточнили в администрации, специалисты «Россети Кубань» восстановили электроснабжение как жилых домов, так и объектов дорожной инфраструктуры и соцобъектов.

- Сейчас ремонтные работы продолжаются на последних трех трансформаторных подстанциях, от которых зависит энергоснабжение объектов в районе Привокзальной площади, - уточнили в мэрии Краснодара.

В устранении последствий аварии задействованы пять бригад энергетиков. Это 35 человек и шесть единиц спецтехники.