Навыки предотвращения терактов отработают в Адыгее

Учения будут идти два дня

В ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея 17 и 18 мая будут проводить антитеррористические учения. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

- Во время учений силовики отработают практические навыки по пресечению террористического акта, ликвидацию возможных последствий теракта и проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Адыгее.

В связи с проведением учений с 9:00 до 12:00 возможно ограничение движения на улицах Краснооктябрьской и Колхозной аула Хакуринохабль.