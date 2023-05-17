Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 5:24

На Кубани сотрудника газового участка оштрафовали на 5 тысяч рублей за неправильный ответ на обращение

Проверку провела прокуратура
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки в данном направлении продолжаются

Проверки в данном направлении продолжаются

Должностное лицо АО «Газпром газораспределение Краснодар» оштрафовано за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.

- Сотруднику газового участка поступило обращение гражданина, однако ответ ему был направлен на неверную электронную почту, в связи с чем заявитель ответ не получил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Сотрудника газового участка оштрафовали на 5 тысяч рублей.