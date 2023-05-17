Приставы взыскали с водителей на Кубани более 128 млн по штрафам ГИБДД

Работа в данном направлении продолжается

В Краснодарском крае за первый квартал 2023 года судебные приставы принудительно взыскали с должников по штрафам ГИБДД 128 млн 354 тысячи рублей. Это на 30 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В прошлом году в первом квартале было взыскано с данной категории должников 99 млн 123 тысячи рублей, - сообщили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Особое внимание приставы уделяют должникам-многоштрафникам, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения и не оплачивали назначенные им штрафы. Как показывает практика, после того, как авто неплательщика попадает под арест, тот все же находит средства на оплату десятков, а порой и сотен штрафов, включая и исполнительский сбор.