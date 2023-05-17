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НовостиОбщество17 мая 2023 7:04

Два ансамбля из Краснодара получили гран-при международного хореографического конкурса

Между выступлениями юные краснодарцы побывали на экскурсиях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Санкт-Петербурге прошел конкурс хореографического искусства «Мосты над Невой». Два ансамбля из Краснодара получили гран-при.

- Лучшими на конкурсе стали коллективы Детской школы искусств № 14 — ансамбль «Отражение» и его ансамбль-спутник «Калейдоскоп», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Наставниками юных артистов выступают заслуженные работники культуры Кубани. Гран-при ансамблям дали в номинациях «За сохранение традиций в русском народном танце», «За лучшее оформление сценических костюмов» и «Народный танец».

Кроме этого, юные краснодарцы побывали на экскурсиях в северной столице.