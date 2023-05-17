Два ансамбля из Краснодара получили гран-при международного хореографического конкурса

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В Санкт-Петербурге прошел конкурс хореографического искусства «Мосты над Невой». Два ансамбля из Краснодара получили гран-при.
- Лучшими на конкурсе стали коллективы Детской школы искусств № 14 — ансамбль «Отражение» и его ансамбль-спутник «Калейдоскоп», - сообщили в пресс-службе мэрии города.
Наставниками юных артистов выступают заслуженные работники культуры Кубани. Гран-при ансамблям дали в номинациях «За сохранение традиций в русском народном танце», «За лучшее оформление сценических костюмов» и «Народный танец».
Кроме этого, юные краснодарцы побывали на экскурсиях в северной столице.