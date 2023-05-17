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НовостиОбщество17 мая 2023 7:29

В Лазаревском районе Сочи отремонтируют газовое оборудование

Плановые работы пройдут 18 мая
Мария ЧАЛАЯ
В Лазаревском районе Сочи отключат газ. Фото: t.me/officialsochi

В Лазаревском районе Сочи отключат газ. Фото: t.me/officialsochi

В Лазаревском районе Сочи отремонтируют газовое оборудование. Плановые работы пройдут 18 мая. Из-за них с 8:00 будет прекращена подача газа.

- Отключения пройдут в микрорайоне Лазаревское и поселке Солоники. Возобновление подачи ресурса начнется после завершения плановых работ 19 и 20 мая, - собщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что всем абонентам необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании. Также иметь при себе действующий договор на техобслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Газоснабжение будет полностью восстановлено в течение двух суток с момента подачи газа.