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НовостиОбщество17 мая 2023 7:51

Делегация Сочи поучаствовала в открытии Русского Дома в Африке

Церемонию приурочили ко Дню Победы
Мария ЧАЛАЯ
Делегация Сочи приехала в Африку на открытии Русского Дома. Фото: t.me/officialsochi

Делегация Сочи приехала в Африку на открытии Русского Дома. Фото: t.me/officialsochi

Делегация Сочи поучаствовала в открытии Русского Дома в Африке. Мероприятие прошло в Сьерра-Леоне. Проект реализован после успешного проведения в 2019 году на курорте I Саммита Россия-Африка.

- Церемонию открытия приурочили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Сьерра-Леоне впервые прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что Русский Дом будет помогать русскоговорящим, также начнет популяризировать культуру и традиции нашей многонациональной страны.