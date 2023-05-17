В Краснодаре осудят субподрядчика за хищение 10 млн рублей при строительстве ливневок

Расследование завершено Фото из архива КП

В Краснодаре передали в суд уголовное дело в отношении субподрядчика. Его обвиняют в хищении 10 млн рублей при строительстве ливневок. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 42-летний замдиректора стройорганизации заключил договор субподряда с коммерческим предприятием. Строительство ливневки с очистными сооружениями планировалось в микрорайоне Восточно-Кругликовском. Позже подрядчик перечислил на счет обвиняемого 10 млн рублей аванса.

– Для придания правомерности своих действий обвиняемый частично произвел строительно-монтажные работы на объекте, нарушив технологическую последовательность, после чего внес в документы недостоверные сведения о выполненных работах. Полученными от подрядчика денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело передали в суд. Уточняется, что обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.