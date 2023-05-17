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НовостиОбщество17 мая 2023 8:24

В Краснодаре осудят субподрядчика за хищение 10 млн рублей при строительстве ливневок

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Расследование завершено Фото из архива КП

Расследование завершено Фото из архива КП

В Краснодаре передали в суд уголовное дело в отношении субподрядчика. Его обвиняют в хищении 10 млн рублей при строительстве ливневок. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 42-летний замдиректора стройорганизации заключил договор субподряда с коммерческим предприятием. Строительство ливневки с очистными сооружениями планировалось в микрорайоне Восточно-Кругликовском. Позже подрядчик перечислил на счет обвиняемого 10 млн рублей аванса.

– Для придания правомерности своих действий обвиняемый частично произвел строительно-монтажные работы на объекте, нарушив технологическую последовательность, после чего внес в документы недостоверные сведения о выполненных работах. Полученными от подрядчика денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело передали в суд. Уточняется, что обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.