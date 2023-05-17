Главу Крыловского поселения оштрафовали на 20 тысяч за трудоустройство пристава

Главу оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего

Прокуратура привлекла к ответственности главу Крыловского сельского поселения за совершение коррупционного правонарушения.

- При заключении трудового договора с человеком, замещавшим должность государственной службы в течение двух лет, после его увольнения нужно в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы. Чего сделано не было. Работник ранее работал судебным приставом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Бывшего пристава приняли на должность директора Центра развития культуры и библиотечного обслуживания. За то, что прошлое начальство сотрудника не было поставлено в известность о новой работе, главу поселения оштрафовали на 20 тысяч рублей.