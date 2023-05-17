Инвалида с собакой-поводырем в Краснодаре не пустили в шашлычную

Суд дал штраф
Инвалида по зрению с собакой-поводырем в Краснодаре не пустили в шашлычную. Женщина не смогла попасть в заведение на Российской.
Она пожаловалась в прокуратуру. Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы наказать владельца точки общепита за административное правонарушение.
- Такое поведение является недопустимым. Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - штраф в размере 2000 рублей, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.