Число обученных бережливым технологиям сотрудников считается одним из показателей реализации нацпроекта Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более трех тысяч сотрудников предприятий обучили бережливым технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Обучение работников проводят по нацпроекту «Производительность труда». В настоящее время к нему присоединилось более 250 предприятий. Отмечается, что на некоторых завершился активный этап оптимизации производства.

– Но эксперты продолжают сопровождать участников, консультировать и делиться знаниями, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев. – В каждой компании работают подготовленные внутренние тренеры, которые являются лидерами изменений, разрабатывают новые подходы к работе, заряжают коллектив на повышение общей эффективности.

Так, число сотрудников, обученных внедрению бережливых технологий, считается одним из показателей реализации нацпроекта. В настоящее время Кубань перевыполнила годовой план.