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НовостиОбщество17 мая 2023 9:07

В Крымском районе Кубани проверяют сообщение о минировании школы

Здание учреждения оцепили
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото: t.me/sergeyi_les

Проводится проверка Фото: t.me/sergeyi_les

В Крымском районе Кубани проверяют информацию о минировании школы. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

– На пульт оперативного дежурного по номеру 112 поступило сообщение о том, что СОШ № 1 в Крымске заминирована, – говорится в сообщении.

После поступившей информации на место выехали оперативные службы. Здание учреждения сразу оцепили. Сейчас сотрудники служб и кинологи проверяют помещения и ищут возможные взрывоопасные предметы.

В том числе правоохранители устанавливают личность неизвестного, сообщившего о минировании школы. Проверка продолжается.